Highlights e gol Juve Stabia-Mantova 1-4 | Supercoppa Serie C 2024 VIDEO

Serie C play-off, il Pescara crolla in casa contro la Juventus Next Gen: addio al sogno serie B - Serie C play-off, il Pescara crolla in casa contro la juventus Next Gen: addio al sogno serie B - Serie C play-off, Pescara juventus Next Gen: termina la stagione dei biancazzurri. La juve sbanca l’Adriatico (1-3) e passa al primo turno nazionale. Amarezza ...

Serie A, Napoli-Bologna finisce 0-2. Milan-Cagliari 5-1. HIGHLIGHTS - Serie A, Napoli-Bologna finisce 0-2. Milan-Cagliari 5-1. highlights - Dopo la vittoria dell'Inter sul Frosinone, la 36esima giornata di campionato prosegue con altre due partite. A San Siro dopo un primo tempo poco emozionante è vittoria schiacciante dei rossoneri. Al ...

HIGHLIGHTS | Fischi assordanti al ‘Maradona’: Bologna, Champions a un passo - highlights | Fischi assordanti al ‘Maradona’: Bologna, Champions a un passo - Il Bologna vince facile in casa del Napoli, contestato dai propri tifosi, e sorpassa la juventus al terzo posto. Champions a un passo ...