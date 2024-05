Haiti - la crisi che il mondo ignora La paura della vicina Repubblica Dominicana | Deportazioni e un muro anti-immigrazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Lasi avalle elezioni generali del 19 maggio con un tema su tutti al centro dell’attenzione, ladi, che è riuscita ad annullare le differenze tra i due principali candidati. Luis Abinader, attuale presidente, ha infatti annunciato di voler velocizzare la costruzione di unal confine con l’obiettivo di contenere l’afflusso diani e di evitare una propagazione del raggio d’azione delle bande armate. Anche il principale sfidante, Leonel Fernández, la reputa “una necessità”.condividono l’isola di Hispaniola, a sud-est di Cuba, ma versano in condizioni economiche radicalmente diverse. Il Pil per persona dominicano è sei volte superiore a ...

"Emergenza umanitaria senza precedenti", "Situazione esplosiva", "Totale collasso istituzionale": Così è ormai descritta la crisi che attanaglia Haiti , Paese raffigurato come una nave alla deriva senza comandante. In questo scenario tragico, in cui ...

L'intervista di Fanpage.it a Max Lyron, esperto di comunicazione e relazioni internazionali, sull'ondata di violenza in atto nel Paese: "C'è una popolazione tenuta in ostaggio , poiché tutti gli ingressi nella Capitale sono controllati da bande ...

