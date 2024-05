Ha tentato di uccidermi ma andrò al suo funerale - spero di chiarirmi con la sua famiglia Il racconto della donna di Mestre aggredita dall' ex fidanzato

(Di domenica 12 maggio 2024)- Come si torna a vivere, dopo aver guardato la morte negli occhi? Si ripartee piccole cose, come una passeggiata fuori casa in una giornata assolata e un panino al centro commerciale....

Le hanno chiuse qui. Dentro un recinto. come fossero galline. Le hanno chiuse qui. Dentro questo recinto, come fossero esseri inferiori, indegne di vedere il verde, la luce, il prato, i fiori. Perché le donne musulmane sono destinate a questo. A ...

Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha adottato praticamente all'unanimità il test o base "per dire basta al numero chiuso a Medicina ". A darne notizia è il presidente della Commissione, Roberto Marti (Lega), che esprime ...

La nuova riforma sul l’accesso alla facoltà di Medicina permetterà agli studenti di iscriversi direttamente al primo semestre di studi senza dover affrontare il temutissimo test di ammissione. Tuttavia, per accedere al secondo semestre , sarà ...

Serie B Playoff - Gemini Mestre, il cuore non basta contro Fabo Herons - Serie B Playoff - Gemini mestre, il cuore non basta contro Fabo Herons - mestre esce a testa altissima dai playoff con la consapevolezza di essere una squadra durissima da superare – il 3-0 finale è davvero bugiardo per quanto si è visto nella ...

Cgia di Mestre: sulla Milano-Venezia il doppio dei tir che sulla Milano-Torino - Cgia di mestre: sulla Milano-Venezia il doppio dei tir che sulla Milano-Torino - Per il centro studi il dato indica uno spostamento del baricentro economico a Nord-Est. La Brescia-Padova tratta più trafficata d'Italia ...

Passante di Mestre chiuso, il traffico si sposta sulla tangenziale: code e disagi per gli automobilisti - Passante di mestre chiuso, il traffico si sposta sulla tangenziale: code e disagi per gli automobilisti - mestre - Chiuso il Passante, si torna al traffico degli anni Novanta. come era previsto una volta chiuso il Passante il traffico di oggi, 11 maggio, si è riversato sulla A57 creando ...