Guida ai panini d' autore in Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 12 maggio 2024) Ingredienti di altissima qualità, farciture generose e ricette gourmet. Viaggio tra i migliori sandwich e nei locali che sono diventati luogo di culto, ine all’estero, anche grazie al talento social dei loro gestori. Le guerre di religione, pur cruente, sono nulla rispetto a quelle disputate intorno al panino. Qual è il migliore? Quale non risente delle mode ma punta soltanto sulla qualità? Ahimè, ci mettiamo in un bel ginepraio, a scriverne. Intanto, restringiamo il campo. Ci interessa il paninono, non le millanta declinazioni degli hamburger commerciali, che hanno invaso da tempo l’, fin dal primo Burghy a Milano, nel 1981. Quando non a caso impazzavano i paninari, cui si ispirarono moda, televisione, cinema, costume. Due anni prima, nel 1979, era nato Panino Giusto, in uno stretto locale di corso Garibaldi, ...