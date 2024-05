Guardate cosa si è scritta sulla mano! Eurovision - il gesto di Angelina Mango prima della finale

(Di domenica 12 maggio 2024)non ha vinto, ma ha lasciato il segno. In tanti speravano che l’ex allieva di Amici divenuta in breve tempo una star potesse trionfare con il suo brano “La Noia” all’Song Contest. La vittoria, invece, è andata alla Svizzera con il cantante Nemo protagonista di una performance movimentata che, un po’ a sorpresa, gli è valsa laposizione. È stata però un’edizione con tanti colpi di scena, dalle polemicheconcorrente israeliana alle prese di posizione di diversi cantanti alle proteste fuori dall’arena. Tutto riconducibile a quanto sta avvenendo in Palestina dove prosegue il massacro e la distruzione. Non a caso Eden Golan è stata fischiata durante la. Ma occhio, perché anche su...

