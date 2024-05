Grifone d’Oro E se avesse una Sorella?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Se qualcuno dovesse pensare che lei si sente un’eroina, una persona con poteri speciali, la prima a rimanerne contrariata sarebbe proprio lei.Franca Caporali, infatti, non smette mai di ripetere che per fare volontariato non servono eroi, serve semplicemente buona volontà. Unita – e in questo lei è maestra – all’umiltà e al disinteresse. I premi che ha ricevuto per l’attività svolta in Croce rossa, per quanto prestigiosi, non le rendono tutto il merito. Ma forse ce n’è uno che più di altri le sarebbe dovuto: il. Perché arriverebbe dalla sua città. E anche in questo caso, continuerebbe a dire che ha fatto "cose normali". Perché resta convinta che nessuna persona è così dritta come quando si china per aiutarne un’altra.