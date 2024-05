Grande Fratello | saltano le vacanze insieme per due coppie di ex gieffini

(Di domenica 12 maggio 2024), duedi exnon andranno piùad Ibizia. Il motivo? Greta Rossetti lo spiega ai fan, duedi exsarebbero dovuti partireper le prossimeestive, ma qualcosa sta cambiando negli ultimi tempi. Al termine dell’ottava edizione del reality show di Mediaset molteche si sono formate hanno instaurato un ottimo legame tra loro. E’ stata proprio Greta Rossetti rispondendo ad un fan a rivelare che con Sergio D’Ottavi non si recheranno ad Ibiza in compagnia di Alessio ed Anita. Il motivo? La Rossetti risponde: “Avremo voluto molto, ma io lavoro quei giorni”. Tra una domanda e l’altra i ...

Una coppia nata al Grande Fratello Vip 7 ha continuato a costruire progetti nella vita privata. I due ex gieffini hanno comprato casa e continuano la loro convivenza Una coppia nata al Grande Fratello Vip 7 ha comprato casa . Sono Micol Incorvaia e ...

Al Grande Fratello 8 è nato l’amore tra Letizia e Paolo e la loro storia procede a gonfie vele anche lontano dai riflettori Letizia e Paolo sono molto innamorati. I due ex gieffini si sono corteggiati e fidanzati dentro la casa del Grande ...

Malore mentre è al bar insieme agli amici: muore a 46 anni l’imprenditore Simone Castignani - Malore mentre è al bar insieme agli amici: muore a 46 anni l’imprenditore Simone Castignani - MORROVALLE Simone Castignani stroncato da un improvviso malore. L’imprenditore di Trodica aveva 46 anni, era titolare, insieme al fratello Matteo, del scatolificio Sima. È morto verso ...

Rod e Bel, fratello e sorella senza una casa: bellissimi, sani e giovani, cercano con urgenza una famiglia - Rod e Bel, fratello e sorella senza una casa: bellissimi, sani e giovani, cercano con urgenza una famiglia - sempre insieme, sempre uniti. Per la loro serenità e sicurezza cercano con urgenza una famiglia. Sono una taglia piccola, hanno circa 5 anni e sono sani. Per loro è indispensabile l’adozione di coppia ...

Saman, il padre in cella “Mio fratello parli” - Saman, il padre in cella “Mio fratello parli” - Continua a negare di aver anche solo pensato di uccidere insieme alla moglie la figlia Saman. Dice di voler giustizia per lei. E accusa suo fratello (e zio della ragazza) Danish Hasnain, invitandolo a ...