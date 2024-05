Grande Fratello - Rosy Chin | indovina chi viene a cena? L’ex gieffina e attrice al ristorante della chef

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 12 maggio 2024)è la exche è rimasta più in contatto con i gieffini che spesso vanno a trovarla nel suoUna visita a sorpresa peral suo. Ieri sera a far volare il palato in memoria dei tempi trascorsi (seppur brevi) nella casa delè stata l’ed exSara Ricci. Nonostante il breve periodo trascorso nella casa di Cinecittà, Sara (eliminata dopo una breve permanenza) ha avuto modo di allacciare qualche rapporto con i suoi compagni d’avventura. Tra questi c’è sicuramente la, che proprio nella casa più spiata d’Italia si è sempre presa cura dei suoi compagni, preparando per ...