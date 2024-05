Granata sconfitti nel derby

(Di domenica 12 maggio 2024) Si chiude con una sconfitta di misura sul campo del Parma (56), 2°della classe, il campionato Primavera della Reggiana (36). A decidere una sfida molto sentita, valida per l’ultima giornata, è una rete di Cozzolino al 26’ del 1° tempo, con iche provano a riaprire i giochi nella ripresa, senza successo. Dopo aver conquistato la salvezza, i ragazzi di mister Costa hanno segnato un po’ il passo, scivolando all’11° posto, ma il traguardo raggiunto con largo anticipo rende il loro campionato positivo. Questo l’11 dei: Motta, Rouiched, Ferrari, Penta (10’ st Grammatica), Cruoglio, Meringolo, Camara (21’ st De Marco), Barbieri (21’ st Tessitori), Casini, Mahrani (10’ st Natale), D’Angelo (40’ st Pederzini). A disp. Aibangbee, Di Turi, D’Ascenzio, Campaniello, Dibra, Pirazzoli, Fontanini. All. Costa.

La Salernitana retrocede matematicamente in Serie B dopo la sconfitta contro il Frosinone che di conseguenza centra 3 punti d'oro per la salvezza. Decisivi i gol della squadra di Di Francesco nel primo tempo con Soulé e Brescianini e Zortea nel ...

