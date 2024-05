Gli Usa offrono la testa dei leader di Hamas per fermare l' operazione a Rafah

(Di domenica 12 maggio 2024) Un compromesso per salvare. L'amministrazione Biden si è offerta di fornire a Israele «informazioni sensibili» su dove si trovino idise accetta di sospendere la massiccia, tanto temuta per la sorte dei civili palestinesi, nella città più meridionale della Striscia di Gaza. Il Washington Post cita quattro fonti anonime, secondo le quali gli Stati Uniti «stanno offrendo a Israele una preziosa assistenza se si ferma, comprese informazioni sensibili per aiutare l'esercito israeliano a individuare la posizione deidie trovare i tunnel nascosti del gruppo» islamista. Il riferimento è in particolare a Yahya Sinwar e a Mohammed Deif. Nel frattempo l'agenzia per la difesa civile di Gaza ha reso noto che due medici sono stati uccisi da un ...

Fine della guerra a Gaza? Per il momento sembra proprio di sì, dopo giorni di sali e scendi e di numerose indiscrezioni. Il capo dell'ufficio politico di Hamas , Ismail Haniyeh, ha infatti informato il primo ministro del Qatar, Mohammed bin ...

Gli Usa puntano il dito contro l’uso da parte di Israele di armi americane nella Striscia di Gaza ma senza sospenderne l’invio, non potendo concludere che l’Idf abbia violato il diritto umanitario internazionale Gli Usa puntano il dito contro ...

Il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar , non si nasconderebbe a Rafah, la città nel sud della zona di conflitto dove è in corso l'operazione dell'Idf. Potrebbe invece trovarsi nei tunnel dell'area di Khan Yunis. A svelarlo sono ...

