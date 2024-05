Giulia Cecchettin - il padre annuncia la nascita di una fondazione | Faremo formazione nelle scuole per promuovere l’educazione all’effettività

(Di domenica 12 maggio 2024) "La vita è corta, il tempo non è mai sufficiente. Ora so quanto è importante un abbraccio. Ma aio non potrò più dire ti amo". Sono le parole toccanti di Gino, intervistato da Annalisa Cuzzocrea, vice direttrice de La Stampa, durante il Salone del Libro. L'articolo .

oggi avrebbe compiuto 23 anni Giulia Cecchettin , la ragazza uccisa lo scorso novembre dall'ex fidanzato Filippo Turetta. A ricordarla nel giorno del suo compleanno è la sorella Elena che ha affidato ai social un messaggio per lei: "Non avrei mai ...

Dal blog al Tempo delle Donne: La27ora al Salone del Libro insieme a Elena Cecchettin - Dal blog al Tempo delle Donne: La27ora al Salone del Libro insieme a Elena cecchettin - Elena cecchettin ha spostato più in là i termini dell’impegno civile dicendo che nella violenza di genere siamo tutte e tutti coinvolti. Nelle sue parole c’è anche il messaggio de La27ora: serve una c ...

Salone , Gino Cecchettin a Torino: «Non è con critiche e biasimi che si porta avanti un paese, ma con speranza e amore. Come Giulia» - Salone , Gino cecchettin a Torino: «Non è con critiche e biasimi che si porta avanti un paese, ma con speranza e amore. Come giulia» - Autore del libro «Cara giulia», il papà della giovane uccisa anticipa che per l’autunno nascerà la Fondazione come lotta alla violenza di genere ...

Violenza sulle donne. Veneto segnato dalla morte di Giulia, ma la regione ha fatto “buoni risultati” - Violenza sulle donne. Veneto segnato dalla morte di giulia, ma la regione ha fatto “buoni risultati” - Il 2023 è stato l’anno del femminicidio di giulia cecchettin, ma in Veneto il contrasto alla violenza alle donne ha visto “buoni risultati ottenuti”. Lo attesta la Relazione della giunta sulle azioni ...