Giubileo con l' incubo rifiuti | il maxi bando ha fatto flop - Roma nei guai

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 12 maggio 2024) Non è bastato unda quasi 400 milioni di euro, il più grande mai pubblicato da Ama, per risolvere il problema del conferimento dell'immondizia almeno per i prossimi tre anni. Stando all'esito della procedura, bandita a febbraio tramite Invitalia, solo per l'anno delci sono infatti quasi 140 mila tonnellate diurbani che la municipalizzata non sa ancora dove portare visto che le aziende che si sono presentate non hanno offerto quantitativi sufficienti a coprire l'intero fabbisogno stimato. La proposta di aggiudicazione del lotto 5 (quello relativo al trasporto e al trattamento deifuori regione) comunque c'è stata e ad aggiudicarsi l'incarico, salvo sorprese, saranno la abruzzese Deco spa, società del gruppo Acea, per 80 mila tonnellate annuali, e la multiutility ...