Gita scolastica si trasforma in tragedia in Algeria | 5 bambini annegati

(Di domenica 12 maggio 2024) Unainsi èta in dramma: cinquesono mortiad Algeri, mentre altri due sono ancora ricoverati in terapia intensiva . Lo riferisce un comunicato della protezione civile pubblicato nella tarda serata di ieri su Facebook. La stessa fonte ha indicato che le sue squadre sono intervenute intorno alle 19.30 ora locale (20.30 ora di Roma) per recuperare sei...

Una studentessa straniera di 15 anni ha denuncia to alla polizia, accompagnata dall’insegnante con cui si era confidata, di aver subito una violenza sessuale a Firenze , in una camera dell’albergo in cui alloggiava con il resto della classe. Secondo ...

