Giro d' Italia | Kooij vince nona tappa - Pogacar resta leader

(Di domenica 12 maggio 2024) Una volata atipica, una seconda beffa per Jonathan Milan . Are sul traguardo di Napoli è stato l’olandese Olav: il velocista della Visma Lease a Bike ha regolato la volata di gruppo anticipando l’azzurro della Lidl-Trek e il colombiano Juan Sebastian Molano (Uae Team Emirates). Ripreso negli ultimi metri Jhonatan Narvaez : il campione ecuadoriano era riuscito a guadagnare un buon margine...

Napoli ci prende gusto col Giro, oggi ha vinto Kooij ma si vuole pedalare tutto l’anno - Napoli ci prende gusto col Giro, oggi ha vinto kooij ma si vuole pedalare tutto l’anno - Nel pronostico della tappa avevamo previsto sereno nella storia della corsa. Perturbazioni di fuga Nuvole passeggere, come due fuggitivi a lunga gittata ma dal destino già scritto. Un cielo sereno qu ...