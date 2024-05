Giro d' Italia | Kooij vince nona tappa - Pogacar resta leader  

(Di domenica 12 maggio 2024) AGI - Una volata atipica, una seconda beffa per Jonathan Milan. Are sul traguardo di Napoli è stato l'olandese Olav: il velocista della Visma Lease a Bike ha regolato la volata di gruppo anticipando l'azzurro della Lidl-Trek e il colombiano Juan Sebastian Molano (Uae Team Emirates). Ripreso negli ultimi metri Jhonatan Narvaez: il campione ecuadoriano era riuscito a guadagnare un buon margine nell'ultima salita di giornata nella, la Avezzano-Napoli, di 214 chilometri. Nessuna novità per quanto riguarda la classifica generale: Tadejin maglia rosa. Domani primo giorno di riposo per la carovana, martedi' si ripartira' con la decima, la Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva), di 142 chilometri.Una volata atipica, una seconda ...

RITIRI DA VIRUS AL GIRO D'ITALIA: OUT IN 4 TRA CUI IL VINCITORE DI NAPOLI KOOIJ, ISRAEL DIMEZZATA - RITIRI DA VIRUS AL GIRO D'ITALIA: OUT IN 4 TRA CUI IL VINCITORE DI NAPOLI kooij, ISRAEL DIMEZZATA - Dopo la giornata di riposo nella bella ambientazione del golfo di Napoli, la corsa riprende proponendo la partenza da un autentico e iconico luogo come Pompei, città che rientra, con le vicine ...

