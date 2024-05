Giro d' Italia - a Napoli vince Kooij

(Di domenica 12 maggio 2024) 17.25 Avolatante dell'olandese Olavchela nona tappa beffando di un soffio l'azzurro Jonathan Milan. Terzo il colombiano Molano, 4° Dainese. Pogacar resta in maglia rosa. Pronti-via e allungano Mirco Maestri e Andrea Pietrobon,entrambi del Team Polti Kometa. I due fuggitivi, vantaggio max 3', vengono raggiunti sulla ascesa di Lucrino. In testa si crea un sestetto.L'ultimo ad arrendersi è il francese Alaphilippe, ripreso ai -7km. Finale nervoso, ci prova Narvaez che cede solo nei metri finali. Poibatte Milan

oggi domenica 12 maggio va in scena la nona tappa del Giro d’Italia 2024 : una frazione di 214 km da Avezzano a Napoli. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura e conclude la prima settimana con una giornata in un panorama affascinante, con ...

A Napoli vince per la prima volta al Giro d'Italia Olaf Kooij , che per mezza ruota precede in volata Jonathan Milan , che manca ancora l'appuntamento con la vittoria.Continua a leggere

