Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi Avezzano-Napoli | percorso e favoriti Giornata per le fughe o sarà volata?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Si chiude la prima lunga settimana del. In scenala frazione che parte daed arriva in quel di, che anticipa il giorno di riposo. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, altimetria,e programma.I primi 180 chilometri saranno quasi di trasferimento, con un paio di tratti in contropendenza ma nessuno che potrà davvero mettere in difficoltà il gruppo. Occhio però al gran finale che può sicuramente creare difficoltà. Prima l’unico GPM di, quello di Monte di Procida, con 4,1 chilometri al 3,1% di pendenza media. Poi, prima di arrivare sul traguardo, altri tre strappi: Lucrino (1,1 km al 6,7%), Solfatara di Pozzuoli (2 km al 4,9%) e Posillipo (3,2 km ...