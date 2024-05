Giro d' Italia 2024 - tappa 9 | Kooij beffa Milan Ordine d' arrivo e classifica generale

La nona tappa del Giro d’Italia non ha scombussolato la Classifica generale. Si è arrivati in volata a Napoli e tutti i big sono giunti insieme sul traguardo del capoluogo campano. Lo sloveno Tadej Pogacar conserva la maglia rosa con addirittura ...

Primo successo in carriera nelle grandi corse per Olav Kooji che vince la Nona tappa Giro d’Italia 2024 , Avezzano- Napoli di 214 km, bruciando allo sprint Jonathan Milan. Terzo il colombiano Molano. Pogacar si conferma leader Nona tappa Giro ...

MotoGP 2024. GP di Francia. Marc Marquez: "Ora mi diverto. Il mio futuro L'anno prossimo voglio una moto ufficiale" - MotoGP 2024. GP di Francia. Marc Marquez: "Ora mi diverto. Il mio futuro L'anno prossimo voglio una moto ufficiale" - Lo spagnolo commenta il suo Gran Premio e rivela le sue intenzioni per l'anno prossimo: "Finire a un secondo da Martin è fantastico. So di essere competitivo, voglio l'ultima evoluzione della moto" ...

Giro d'Italia: Kooij vince in volata la nona tappa. Pogacar resta in rosa - giro d'Italia: Kooij vince in volata la nona tappa. Pogacar resta in rosa - Olaf Kooij ha vinto in volata la nona tappa del giro d’Italia n.107 da Avezzano a Napoli di 214 chilometri. Lo sloveno Tadej Pogacar è sempre maglia rosa. Olaf Kooij ha vinto in volata la nona tappa d ...

A Kooij lo sprint di Napoli, Pogacar resta leader del Giro - A Kooij lo sprint di Napoli, Pogacar resta leader del giro - ROMA (ITALPRESS) - Una volata atipica, una seconda beffa per Jonathan Milan. A vincere sul traguardo di Napoli è stato l'olandese Olav Kooij: il velocista ...