Giro d’Italia 2024 - oggi la tappa 9 | percorso e altimetria

(Di domenica 12 maggio 2024) Prati di Tivo, 11 maggioancora nel segno di Tadej Pogacar. Dopo aver dominato la cronometro di Perugia, il campione sloveno ha ottenuto la sua terza affermazione alcon il successo in volata a Prati di Tivo. La maglia rosa ha deciso di non attaccare in salita ma di aspettare gli ultimi 200 metri per piazzare la stoccata decisiva, vincendo su Daniel Martinez, Ben O’Connor e un ottimo Antonio Tiberi. Nella generale tutti i migliori sono rimasti attaccati al treno Uae e solo Plapp e Lutsenko si sono staccati, consentendo all'italiano della Bahrain di risalire in sesta piazza dietro Cian Uijtdebrokes. Comanda ovviamente Pogacar con 2’40” su Martinez e 2’58” su Thomas. Le dichiarazioni dei protagonisti Netta superiorità per la Uae, che ha deciso di tenere chiusa la corsa e propiziare la vittoria ...