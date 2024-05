Giro d’Italia 2024 | il borsino della tappa di oggi Possibile uno sprint ristretto - Ganna e Milan ci provano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) La prima settimana disi chiude a Napoli. Dopo tante fatiche ed un Tadej Pogacar cinque stelle extralusso meritatamente in rosa, la carovana arriva in Campania per una frazione difficile da interpretare: 180 chilometri comodi ed un finale composto da tanti saliscendi, con un paio di strappi che potrebbero fare male. Difficile dunque dire chi potrebbe essere il favorito di una giornata del genere. Gli ultimi chilometri potrebbero infatti mischiare le carte e far staccare parecchie ruote veloci. Proprio per questo risultano favoriti i velocisti capaci di tenere determinate pendenze: uno di questi è Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), mettosi in mostra a Rapolano Terme. Potrebbe tenere anche Jonathan(Lidl-Trek), ma con qualche difficoltà in più, con Olav Kooij (Visma Lease a Bike) Viste le difficoltà degli ultimi ...