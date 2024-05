Giro d' Italia 2024 | altimetria - calendario e percorso di tutte le tappe

Il montepremi e il prize money completo del Giro d’Italia 2024 , in programma dal 4 al 26 maggio per tre settimane che promettono grandissimo spettacolo durante la lotta per la maglia rosa. Occhi puntati ovviamente su Tadej Pogacar, che alla prima ...

Giro: Pogacar, tifo degli italiani per me una cosa pazzesca - giro: Pogacar, tifo degli italiani per me una cosa pazzesca - Tadej Pogacar è meravigliato e al tempo stesso felice del trattamento che gli stanno riservando gli appassionati di ciclismo lungo le strade del giro d'Italia ... "Cercheremo di vincere qualche tappa ...

Giro d’Italia 2024, Kooij beffa Milan a Napoli. Pogacar ancora protagonista, paura per Thomas - giro d’Italia 2024, Kooij beffa Milan a Napoli. Pogacar ancora protagonista, paura per Thomas - E’ stata una nona tappa del giro d’Italia con un finale emozionante. A Napoli vittoria per Kooij. Secondo Milan. Pogacar sempre protagonista. Primo sigillo di Olav Kooij a questo giro d’Italia 2024.

VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della nona tappa: Kooij supera Milan allo sprint - VIDEO giro d’Italia 2024, l’arrivo della nona tappa: Kooij supera Milan allo sprint - Si chiude la prima lunghissima settimana al giro d'Italia 2024. Domani il primo giorno di riposo, oggi in scena la nona tappa con arrivo sul lungomare ...