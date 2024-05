Giornata Mondiale della fibromialgia | tutto ciò che c' è da sapere

ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata mondiale della Fibromialgia prevista per il 12 maggio. Pertanto, come informa una nota di Montecitorio , la facciata di Montecitorio viene illumina ta dal colore viola , colore simbolo ...

Giornata Mondiale della fibromialgia: le 5 cause comuni, sintomi e cure (anche non farmacologiche) - giornata Mondiale della fibromialgia: le 5 cause comuni, sintomi e cure (anche non farmacologiche) - Un tempo considerata una "patologia immaginaria", la fibromialgia è invece una sindrome particolarmente debilitante per chi ne soffre (donne soprattutto) ...

Convivere con il dolore, storie di chi soffre di fibromialgia: “Anche i gesti quotidiani diventano difficili” - Convivere con il dolore, storie di chi soffre di fibromialgia: “Anche i gesti quotidiani diventano difficili” - Il 12 maggio ricorre la giornata mondiale della fibromialgia, patologia cronica invalidante che colpisce circa 2 milioni di persone in Italia, soprattutto ...

terme bagno bernabo’ - terme bagno bernabo’ - Le Terme Bagno Bernabò a Ponte a Serraglio celebrano la giornata mondiale della fibromialgia con sensibilizzazione e supporto alle persone affette, offrendo ascolto e massaggi. Il Comune di Bagni di L ...