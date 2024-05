Giorgio Gori e i suoi dieci anni da sindaco della città | In Europa porto il modello della mia Bergamo

(Di domenica 12 maggio 2024). C’è l’idea che genera il sogno, ma anche la concretezza che produce il fare. C’è il particolare e c’è la minuteria, ma c’è anche la visione che genera il complessivo. E poi c’è il metodo, il suo, una firma visibile ovunque. C’è che questidi governo del territorio, due mandati a fila, non li aveva mai fatti nessuno. E ora che manca meno di un mese dal termine, è tempo di tirare la riga, di bilancio., primo cittadino di, è arrivato al traguardo, quello di consegnare a chi arriverà dopo di lui, unaprofondamente cambiata nel tempo. L’ha presa per mano nel 2014 e ora, come una creatura, la lascia andare, nella consapevolezza, come racconta, di aver fatto tutto che aveva in mente di fare. La campanella è suonata. E’ partito, ...

Al supermercato senza soldi. Pagamenti digitali in aumento: "Anche per spese di 10 euro" - Al supermercato senza soldi. Pagamenti digitali in aumento: "anche per spese di 10 euro" - Nella classifica dell’osservatorio SumUp la nostra provincia si piazza al nono posto "Carte, bancomat ma anche smartwatch e cellulari, l’uso dei contanti è davvero ridotto".

Fentanyl, emergenza della droga killer: l'incubo è qui. Ma c’è tempo per salvarsi - Fentanyl, emergenza della droga killer: l'incubo è qui. Ma c’è tempo per salvarsi - Non sapremo mai chi ha avuto l’idea di comprare i precursori dalla Cina con cui sintetizzare il fentanyl da vendere in Nord America ma, a suo modo, ha avuto una intuizione geniale. Costa ...

TikTok etichetterà automaticamente i contenuti generati dall’intelligenza artificiale - TikTok etichetterà automaticamente i contenuti generati dall’intelligenza artificiale - Oggi torniamo a parlare di TikTok, il social network più chiacchierato dell’ultimo anno, perché arriva una novità importante. Come abbiamo visto più volte in queste ultime settimane si è scatenata una ...