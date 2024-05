Gigantesche onde anomale di materia invisibile potrebbero disturbare le orbite delle stelle - suggerisce un nuovo studio

(Di domenica 12 maggio 2024) Unsullaoscura svela possibiliUn recenteche grumi invisibili dioscurainterferire con lebinarie, mettendole in pericolo. Questi eventi violentiportare a una maggiore comprensione di questa misteriosa componente dell’universo. La presenza dellaoscura nell’universo Laoscura, una sostanzache costituisce circa l’85% della massa totale dell’universo, è stata oggetto di numerosi studi dagli astronomi. Inizialmente ipotizzata come particelle massicce a interazione debole, le nuove ricerche ...

Michele Freppaz: «Sono il prof nivologo e studio i fiocchi di neve, ecco cosa mi dicono» - Michele Freppaz: «Sono il prof nivologo e studio i fiocchi di neve, ecco cosa mi dicono» - È stato calcolato che dagli anni Ottanta ad oggi la superfice dei ghiacciai in Italia è diminuita del quaranta percento ...

Un nuovo studio afferma che potremmo vivere in un universo variabile - Un nuovo studio afferma che potremmo vivere in un universo variabile - Dato che la materia osservabile costituisce solo circa il 5% dell ... Il DESI, allestito presso l'Osservatorio nazionale di Kitt Peak a Tucson, in Arizona, ha appena iniziato uno studio quinquennale ...

Allo studio in Italia aerei più leggeri e resistenti - Allo studio in Italia aerei più leggeri e resistenti - Il Politecnico di Torino sta portando avanti un progetto per lo sviluppo e l'industrializzazione di un'innovativa tipologia di struttura aeronautica destinata ai velivoli di nuova generazione. (ANSA) ...