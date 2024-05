Germania | il St Pauli torna in Bundesliga dopo 13 anni

(Di domenica 12 maggio 2024) Il St.ha conquistato la promozione in13di assenza grazie al successo in casa per 3-1 sull’Osnabrück, con doppietta di Afolayan e gol del capocannoniere del club Marcel Hartel. I pirati di Amburgono dunque nella massima serie per la prima volta da quando era retrocesso nel 2011. Promosso anche un altro club del nord del paese, le ‘cicogne’ dell’Holstein Kiel, che ieri aveva ottenuto la prima promozione indella propria storia con il pareggio interno contro il Fortuna Duesseldorf, terzo in classifica. Oggi, invece, è toccato al St.. “È una gioia indescrivibile. Siamo stati in grado di restituire qualcosa ai tifosi per il loro incredibile sostegno – ha detto l’allenatore Fabian Huerzeler a Sky Deutschland -. Ed è anche ...

