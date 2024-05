Genova - raggirano anziana con disturbo cognitivo ma il vicino se ne accorg - la polizia arresta due truffatrici

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 12 maggio 2024) Giravano per le strade del quartiere genovese di San Teodoro, in cerca probabilmente di appartamenti da svaligiare: come confermano la lastra d’acciaio sottile, che i ladri alle prime armi utilizzano per far scattare le serrature più semplici, e i grimaldelli che laha trovato addosso alle d