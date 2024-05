Genova batte 2-1 Sassuolo che sprofonda in classifica

(Di domenica 12 maggio 2024) AGI - Vittoria in rimonta per il Genoa di Alberto Gilardino, che passa 2-1 sulinanellando la seconda vittoria nelle ultime tre partite e salendo, almeno momentaneamente, all'undicesimo posto., invece, drammatica per ilche, nonostante l'iniziale vantaggio siglato da Pinamonti, subisce le reti di Badelj e l'autogol di Kumbulla e resta penultimo a tre punti di distanza dalla salvezza. Il primo segnale della gara lo lancia il Genoa, che dopo sette minuti passerebbe in vantaggio grazie al colpo di testa di Thorsby, ma dopo il controllo del Var il gol viene annullato per un precedente tocco di mano di un giocatore genoano. Si resta dunque sullo 0-0 con i rossoblu che mantengono il pallino del gioco fino all'episodio che sembra poter cambiare la partita: al 28' De Winter rifila un pestone in area ...

