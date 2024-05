Genoa Sassuolo | dove vederla - orario e probabili formazioni

(Di domenica 12 maggio 2024) Al Marassi andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match Al Marassi andrà in scena la sfida di Serie A tra. I rossoblù sono tranquilli della salvezza già ottenuta e possono giocare con leggerezza al netto delle

Spera ancora nella salvezza il Sassuolo, reduce dal successo contro l’Inter e atteso dalla difficile trasferta sul campo del Genoa. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Davide Ballardini ha presentato la gara: “La prestazione contro i ...

Alberto Gilardino , tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa verso la gara contro il Sassuolo: INFORTUNATI - `Nè Bani, nè Vitinha, n?...

DIRETTA Genoa-Sassuolo: cronaca, formazioni ufficiali e tabellino da Marassi - DIRETTA genoa-sassuolo: cronaca, formazioni ufficiali e tabellino da Marassi - Ballardini e Gilardino non si sono mai sfidati. Nel suo unico precedente contro il sassuolo, all’andata, Gilardino ha riportato una vittoria. Contro il genoa, invece, Davide Ballardini ha totalizzato ...

Genoa in striscia positiva con l’arbitro Maurizio Mariani - genoa in striscia positiva con l’arbitro Maurizio Mariani - Col direttore di gara della sezione Aia di Latina il Grifone non perde da cinque gare. Al Var, il "pro" Valerio Marini ...

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 36^ giornata (oggi domenica 12 maggio 2024) - Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 36^ giornata (oggi domenica 12 maggio 2024) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle cinque partite che si giocheranno oggi, domenica 12 maggio 2024, nella 36^ giornata.