Genoa-Sassuolo 2-1 | i rossoblù inguaiano gli emiliani in rimonta

(Di domenica 12 maggio 2024) Genova, 12 maggio 2024 – Accolto dall’abbraccio del Ferraris in un pomeriggio dalle temperature quasi estive, il– già certo della permanenza in Serie A – raccoglie il terzo risultato positivo di fila battendo 2-1 inunche al contrario resta inchiodato al penultimo posto in classifica e sarà costretto tra una settimana a vincere lo scontro casalingo con il Cagliari per tenere viva le flebili speranze di salvezza. E dire che il pomeriggio genovese era iniziato con buoni auspici per gli: dopo aver tirato un sospiro di sollievo per il gol annullato al 6’ a Thorsby a causa di un tocco di mano, gli ospiti hanno infatti preso coraggio e campo e intorno alla mezz’ora hanno sbloccato la situazione con Pinamonti, glaciale nella trasformazione di un rigore causato dal fallo di De Winter su ...

