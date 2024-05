Genoa-Sassuolo 2-1 | gol di Pinamonti - Badelj e autogol di Kumbulla

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilsupera 2-1 in rimonta in un match della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Ferraris’ del capoluogo ligure. Al vantaggio degli emiliani consu rigore al 31?, replicanoal 56? e l’autorete dial 63?. In classifica i rossoblù salgono all’undicesimo posto con 46 punti, mentre i neroverdi, sempre più vicini alla retrocessione, sono penultimi a quota 29. La squadra di casa segna subito con Thorsby al 6?, ma il Var annulla per un fallo di mano di Retegui. Un minuto dopo la mezz’ora ilsblocca il match con un rigore di, assegnato dall’arbitro con l’aiuto del Var per un fallo di De Winter su Laurientè. Dagli 11 metrispiazza Martinez e porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa il ...

