Genoa-Sassuolo 2-1 | gol di Pinamonti - Badelj e autogol di Kumbulla

(Di domenica 12 maggio 2024) Neroverdi sempre più vicini alla retrocessione Ilsupera 2-1 in rimonta in un match della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Ferraris' del capoluogo ligure. Al vantaggio degli emiliani consu rigore al 31', replicanoal 56' e l'autorete dial 63'. In classifica i rossoblù salgono all'undicesimo posto

(Adnkronos) – Il Genoa supera 2-1 in rimonta in un match della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Ferraris' del capoluogo ligure. Al vantaggio degli emiliani con Pinamonti su rigore al 31', replicano Badelj al 56' e l'autorete di ...

(Adnkronos) – Il Genoa supera 2-1 in rimonta in un match della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Ferraris' del capoluogo ligure. Al vantaggio degli emiliani con Pinamonti su rigore al 31', replicano Badelj al 56' e l'autorete di ...

Il Genoa vince 2-1 in rimonta contro il Sassuolo degli ex Ballardini e Pinamonti - Il Genoa vince 2-1 in rimonta contro il Sassuolo degli ex Ballardini e pinamonti - Il Genoa contro il Sassuolo dell'ex mister Ballardini va sotto per un rigore battuto dall'altro ex pinamonti, pareggia con Badelj e vince 2-1 ...

Sassuolo, situazione disperata | Ballardini: “Sconfitta che pesa molto…” - Sassuolo, situazione disperata | Ballardini: “Sconfitta che pesa molto…” - Visualizzazioni: 1 Il Sassuolo perde a Marassi contro il Genoa e l’incubo Serie B si fa sempre più concreto. Al Sassuolo non è bastato andare in vantaggio nel primo tempo con l’ex pinamonti, ad inizio ...

Sassuolo sconfitto, Ballardini: «Adesso diventa decisiva sfida col Cagliari» - Sassuolo sconfitto, Ballardini: «Adesso diventa decisiva sfida col Cagliari» - Neroverdi scesi in campo già consapevoli delle sconfitte di Empoli, Frosinone e Cagliari, dunque un'occasione unica per rimettersi in corsa per la salvezza. Invece dopo il vantaggio di pinamonti è ...