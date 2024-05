Gaza - Israele colpisce il nord della Striscia Nuove evacuazioni a Rafah E l’Onu ci riprova | cessate il fuoco immediato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Mentre a Malmo, in Svezia, imperversavano le proteste per la partecipazione diall’Eurovision Song Contest 2024, a oltre 4000 chilometri di distanza, continuavano gli attacchi lungo ladi. Secondo l’agenzia per la difesa civile di, due medici sono stati uccisi da un raid aereo israeliano sulla città di Deir al-Balah, nell’area centrale dei territori palestinesi. Si tratta del “dottor Muhammad Nimr Qazaat e di suo figlio, il dottore Youssef” i cui corpi “sono stati recuperati e sono stati portati all’ospedale Al-Aqsa Martyrs”. Ma il fronte è caldo lungo tutta la. L’esercito israeliano, ha fatto sapere un portavoce militare, sta attualmente colpendo “obiettivi terroristici di Hamas” nell’area del campo profughi di Jabalia, neldi ...