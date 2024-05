Gaza - centinaia di morti in fosse comuni vicino agli ospedali

(Di domenica 12 maggio 2024) Se Israele accetterà di sospendere l’invasione di Rafah, nella Striscia di, l’Amministrazione Biden offrirà in cambio “informazioni sensibili” su dove si trovino i leader di Hamas. Lo scrive il Washington Post. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato la possibilità di un cessate il fuoco nella guerra. Il conflitto va avanti da 7 mesi con decine di migliaia di uomini, donne e bambini uccisi. Ora Biden vuole fermarla. A una condizione. Ossia che Hamas liberi gli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre 2023 nel giorno del pogrom nazista contro gli ebrei effettuato con un blitz nei kibbutz. Dopo aver evitato di parlare della guerra ain tre eventi di raccolta fondi per la campagna elettorale, Joe Biden ne ha accennato in un quarto evento, da Seattle. “Ci sarebbe un cessate il fuoco domani (oggi 12 maggio, ndr) se Hamas rilasciasse gli ...

Roma, 3 maggio 2024 – La polizia che sgombera gli accampamenti pro- Gaza nel campus dell’Ucla usando anche i proiettili di gomma. L’irruzione alla Columbia del primo maggio. Le proteste in Arizona e in Alabama, dove i manifestanti pro-Israele e ...

Da due settimane le Università degli Stati Uniti, a cominciare dalla Columbia University di New York, sono sottosopra. Manifestazioni, cortei, sit-in e occupazioni degli studenti per chiedere la fine della guerra di Israele a Gaza e una “Palestina ...

La distruzione di impianti di approvvigionamento idrico e di depurazione avviene nonostante il dovere da parte di Israele di proteggere le infrastrutture critiche, come stabilito dalle leggi di guerra.Continua a leggere

