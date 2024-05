Gara 1 playoff 2024 | Bologna rimonta Tortona - Reggio Emilia passa a Venezia

(Di domenica 12 maggio 2024)si portano avanti nella serie vincendoBasket. Le V nere ribaltono lo svantaggio demolendonel secondo tempo(92-80), mentre glini sorprendonosul suo campo resistendo al tentativo didei padroni di casa(82-74).BASKET: VIRTUS-BERTRAM DERTHONA92-80 Ci è voluta la miglior Virtus per avere ragione diin1. I padroni di casa, infatti, dopo essere andati in svantaggio all’intervallo lungo(48-44), si sono ripresi alla grande giocando un gran terzo tempo. Gli uomini di Banchi, ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Cividale-Cantù , sfida valida come gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Con un finale di partita di altissimo livello, gli uomini di coach Pilastrini sono ...

Altra grande notte in NBA per i Playoff 2024 , con due partite andate in scena tra la serata italiana di ieri sabato 11 maggio e le prime ore di oggi domenica 12 maggio. Andiamo a scoprire insieme come sono andate. Nella Eastern Conference i Boston ...

Basket Serie B: palla a due alle 18 a Gardone per evitare il rischio di una gara tre. La truppa di Benedetto è in fiducia. Ferrara, trasferta con vista sulla semifinale - Basket Serie B: palla a due alle 18 a Gardone per evitare il rischio di una gara tre. La truppa di Benedetto è in fiducia. Ferrara, trasferta con vista sulla semifinale - A Gardone per chiudere i conti e agguantare la semifinale playoff. Non sarà una passeggiata, ma Ferrara Basket ci vuole credere e oggi pomeriggio (ore 18) proverà a portarsi a casa gara due e ad archi ...

Duello Bagnacavallo-San Pancrazio. Chi la spunta sarà promosso

Via ai playoff, Terre sogna la finale nazionale - Via ai playoff, Terre sogna la finale nazionale - A Castelvetro affronta la Correggese nella partita decisiva. Smile Formigine e Fox sono a un passo dal salto di categoria ...