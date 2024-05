"Un servizio alla città. Valorizza delle aree ora inutilizzate" - "Un servizio alla città. Valorizza delle aree ora inutilizzate" - Sosta e mobilità urbana tra porto e centro. Il sindaco silvetti scrive al Carlino e spiega la strategia della sua giunta, conferma il progetto del parcheggio al posto dei binari dell’ormai ex stazione ...

G7, il capo delegazione Lener in città. Il sindaco Silvetti: «Ecco come accoglieremo i sette big» - G7, il capo delegazione Lener in città. Il sindaco silvetti: «Ecco come accoglieremo i sette big» - Nove, dieci e undici ottobre. Si apre il sipario su Ancona. Il palcoscenico è mondiale: quello offerto dal G7 Salute. Sindaco Daniele silvetti: come si sta preparando la macchina ...

Parcheggio all’ex stazione Marittima: "Disattese le promesse elettorali" - Parcheggio all’ex stazione Marittima: "Disattese le promesse elettorali" - Il consigliere comunale Francesco Rubini è sempre stato favorevole a riattivare quei binari al porto dorico. E ora bacchetta il sindaco silvetti: "Ha raccolto consensi dichiarandosi per la riapertura, ...