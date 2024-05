Fuoco a ristoranti e veicoli nel centro di Napoli - fermato un 29enne nigeriano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 12 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagniahanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un, senza fissa dimora, irregolare sul territorio italiano e già noto alle forze dell’ordine. E’ ritenuto gravemente indiziato di alcuni incendi appiccati in più punti nei quartieri Chiaia e San Ferdinando di. Secondo quanto ricostruito dai militari dopo l’intervento sul posto e aver raccolto le denunce di alcuni commercianti delcittà, ilavrebbe incendiato, nella notte tra il 7 e l’8 maggio, due ombrelloni posizionati all’esterno di altrettantitra via Verdi e via Santa Brigida. Avrebbe poi dato alle fiamme due motorini parcheggiati in strada e tentato di incendiare i dehors di ...