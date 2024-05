Fortitudo Caja adesso mette a fuoco Rieti

Serie A2 : domani sera a Treviglio la gara che potrebbe regalare la semifinale promozione alla squadra guidata da coach Caja. Obiettivo Fortitudo : chiudere la serie per risparmiare i big Tutto facile, come in gara-uno, e stavolta non c’è stato nemmeno il calo di tensione nel finale che aveva tanto arrabbiare coach Caja nel post partita. Se possibile gara-due dei quarti con Treviglio è andata ancora più liscia per una Fortitudo ...

Serie A2 : la sconfitta con Treviglio non è andata giù al tecnico che imputa alla squadra distrazione e presunzione. Fortitudo - Caja alza i toni in vista dei playoff Atteggiamento sbagliato in partita e in allenamento. Le parole di coach Attilio Caja nel dopo partita con Treviglio suonano come un campanello di allarme. Caja è stato durissimo con i suoi, rei di aver perso il bandolo della matassa nelle ultime ...