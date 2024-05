Forlì - senza playoff è tempo di pagelle Greselin e Merlonghi supe - flop Rosso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Sesto posto, il primo fuori dai, ma anche il primato per un turno. Annata nei quartieri alti, malieto fine per il. E a bocce ferme èdi voti. Portieri De Gori sv (1 pre, 0 gol subìti, 40’). Pezzolato 7,5 (32 presenze, 35 gol subìti, 2.801’): certezza assoluta. Guarnisce la sua ‘torta’ con 13 clean sheet e una pioggia di parate, paratone e paratissime. Errori? Talmente rari da fare notizia. Portiere di sicuro avvenire, sarà difficile trattenerlo a. Difensori Checchi 5 (10 presenze, 649’): nelle gerarchie di Antonioli era l’ultima ruota del carro… difensivo, un’opzione meramente periferica cui ricorrere solo in caso di emergenza. Doveva partire già a dicembre, lo farà adesso. Crociati sv (2 presenze, 22’): oggetto misterioso per antonomasia, ...