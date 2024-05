Forlì - Martino suona la carica per gara4 Ancora improbabile il ritorno di Pollone

(Di domenica 12 maggio 2024) Si prenderà solo nella tarda mattinata, a poche ore dalla palla a due, la decisione sull’eventuale impiego di Lucanelladi questa sera alle 18 a Vigevano (arbitri Bartoli, Cassina e Giovannetti). L’ala dell’Unieuro, infortunatosi alla caviglia nel secondo quarto di gara2 dopo essere sceso col piede e aver incocciato la parte posteriore di quello di Tyler Wideman, verrà valutato dallo staff sanitario forlivese e poi si deciderà se rischiarlo, ovviamente dopo aver sentito lo stesso Luca e il parere di coach Antimo. Il giorno della vigilia, un po’ come prima di gara3, le sensazioni non erano delle più ottimistiche riguardo a un suo utilizzo. La caviglia gli facevamale e l’atleta ha continuato a sottoporsi alle varie terapie del caso. Fra l’altro è stato lo stesso...

Playoff Gara 4, coach Martino chiede "più energia in campo. Vogliamo e possiamo fare meglio" - Playoff Gara 4, coach Martino chiede "più energia in campo. Vogliamo e possiamo fare meglio" - oach Antimo Martino è già focalizzato al nuovo impegno della Pallacanestro Forlì 2.015, che domenica sarà in campo per Gara 4 dei quarti di playoff ...

Forlì, tutto storto: costretta a gara4. Manca anche Pollone. E Vigevano si scatena - Forlì, tutto storto: costretta a gara4. Manca anche pollone. E Vigevano si scatena - Elachem Vigevano 76 Unieuro Forlì 67 ELACHEM VIGEVANO: Leardini (0/2), Bettanti 3 (0/1, 1/1), Smith 20 (5/10, 3/7), Wideman 14 (4/5, 1/9), Bertoni ne, Ceron (0/1 da 3), D’Alessandro ne, Strautma ...

Vigevano non tradisce, la semifinale è riaperta. LE PAGELLE - Vigevano non tradisce, la semifinale è riaperta. LE PAGELLE - Elachem travolgente avanti anche di 20 punti: vince e accorcia le distanze con Forlì. Domani gara4 ancora in casa ...