Fiorentina-Monza lunedì 13 maggio 2024 ore 20 | 45 | formazioni - quot - pronostici

(Di domenica 12 maggio 2024) E’ stato un rigore di Beltran a dare allala seconda finale di Conference League consecutiva e l’1-1 in rimonta sul campo del Brugge ha permesso ai viola di tenere aperte due porte per tornare in Europa League nella prossima stagione, vincere la coppa e anche provare a superare il Napoli in campionato, gli InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il posticipo delle 20.45. Domani sera il Monza in casa. Sfida fra Italiano e Palladino - Il posticipo delle 20.45. Domani sera il Monza in casa. Sfida fra Italiano e Palladino - La Fiorentina si prepara per la partita contro il Monza con un intenso allenamento al Viola Park. Italiano e Palladino al centro delle attenzioni, mentre Bonaventura è in fase di recupero. Possibile t ...

Monza, la corsa all’Europa è ancora aperta. Al Franchi per tenere viva la speranza - Monza, la corsa all’Europa è ancora aperta. Al Franchi per tenere viva la speranza - I brianzoli non vincono da sei partite, battendo domani la Fiorentina andrebbero a -3 dal Napoli con due gare a disposizione ...

Fiorentina-Monza: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - fiorentina-monza: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - I viola si concentrano sul campionato in attesa della finale di Conference league, i brianzoli cercano un successo che manca da sei partite. Per Italiano ...