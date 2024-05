Fiorello commosso negli studi vuoti di VivaRai2! - il tour nostalgico che sembra un addio – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 12 maggio 2024) La musica a palla alle 7 di mattina non c’è più, né i balletti, la folla del pubblico alle transenne, le risate nelloo circondato dal plexiglass, tutto finito. Dopo un’intera stagione di levatacce all’alba,si è presentato di buon’ora oggi domenica 12 maggio al Foro Italico per dare un ultimo saluto aglidi «!». Sono ormai lontanissimi i ricordi delle beghe con i vicini di casa in via Asiago, tormentati dai rumori della festa che ogni mattina accompagnava le puntate dello show di. Perciò lo spettacolo aveva trovato una nuova e confortevole casa lontano dai palazzi. E ne è nata una stagione perindimenticabile, ricca di ospiti e battute spesso e volentieri diventate virali anche sui social. Davanti quel deserto, con i coriandoli ancora per ...