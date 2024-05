Fioravanti-Nardini | la sfida di Ascoli ridotta a due - escluso il ballottaggio

Pesaro, Ascoli e gli altri 146 Comuni al voto: l’elenco completo di sfide per la fascia tricolore nelle Marche - Pesaro, ascoli e gli altri 146 Comuni al voto: l’elenco completo di sfide per la fascia tricolore nelle Marche - ANCONA Il rush finale è iniziato. Con la chiusura, ieri, dei termini per presentare le liste dei candidati, partono i fuochi d’artificio della campagna elettorale che ...

Elezioni Ascoli, tutte le liste a sostegno di Marco Fioravanti - Elezioni ascoli, tutte le liste a sostegno di Marco Fioravanti - Ecco tutte le liste a sostegno della rielezione di Marco Fioravanti NOI MODERATI Michela Amici, Roberto Amici, Tommaso Cagnetti, Eleonora Capecci, Patrick ...

Elezioni Ascoli, ecco tutte le liste a sostegno di Emidio Nardini - Elezioni ascoli, ecco tutte le liste a sostegno di Emidio Nardini - Ecco tutte le liste a sostegno della candidatura a Sindaco di Emidio Nardini PARTITO DEMOCRATICO Angelo Procaccini, Francesco Ameli, Manuela Marcucci, ...