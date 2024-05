Fino a che punto i cecchini volanti stanno cambiando la guerra

La Spal ha prolunga to il contratto di Alessandro Bassoli fino al 30 giugno 2025 . Anche la prossima stagione quindi il difensore classe 1990 indosserà la maglia biancazzurra, il giusto premio per un giocatore arrivato tra le perplessità generali e ...

Fiorello, ieri il gran finale di VivaRai2. Cosa farà ora il conduttore «Se non ho idee non torno» - Fiorello, ieri il gran finale di VivaRai2. Cosa farà ora il conduttore «Se non ho idee non torno» - Fa bene, fa male, meglio così «che poi si inflaziona», oppure no, «ditegli di ripensarci, di non lasciare»: alle cinque e trenta del mattino il dibattito sul destino ...

“Attività al punto nascita di Gallarate regolare in estate: i pediatri ci sono” - “Attività al punto nascita di Gallarate regolare in estate: i pediatri ci sono” - La direttrice dell'Asst Valle Olona fuga ogni dubbio sulla tenuta dell'offerta del sant'Antonio in vista del periodo estivo e parla di nuove strategie per coprire i turni in pediatria ...

“L’acchiappatalenti”, il nuovo talent show di Milly Carlucci è un mix tra “Tú sí que vales” e “The Voice” - “L’acchiappatalenti”, il nuovo talent show di Milly Carlucci è un mix tra “Tú sí que vales” e “The Voice” - Il nuovo programma sembra un mix tra Tú sí que vales e The Voice. Cinque serate tra maghi, cantanti, acrobati e 5 talent scout famosi a caccia di talenti ...