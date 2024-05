Finalmente la verità sul Napoli | perché Thiago Motta disse di no a De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 12 maggio 2024) Ilha avuto la possibilità di avviare una trattativa con, svelato il motivo delil tecnico non occupa la panchina azzurra oggi. Il campionato delsi avvicina al termine, ma continua a non andare benissimo. Diverse le complicazioni che sono emerse durante il corso della stagione, tra questi anche il triplo cambio d’allenatore. Infatti, quest’anno, una delle cose che è più mancata al club partenopeo, è la stabilità. Eppure, dopo Spalletti, i casting per trovare l’allenatore più adatto sono stati fatti. Tra i profili osservati, c’era pure il nome di, ma qualcosa non andò per il verso giusto.svelata sunon ha accettato di allenare ...