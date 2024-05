Finale di Conference League a rischio scontri Alleanze - rivalit - conti in sospeso | spunta l’ipotesi spostamento

(Di domenica 12 maggio 2024) Firenze, 12 maggio 2024 – Il problema è oggettivo, inutile girarci intorno. Con il passare dei giorni e delle ore sta diventando un fattore la questione sicurezza in vista delladi Atene del prossimo 29 maggio. Che chiaramente è prioritaria per chi deciderà di mettersi in viaggio al seguito della Fiorentina. La giornata di ieri è stata quella nella quale si è cominciato a sollevare il primo problema: i tifosi dell’Aek Atene non vogliono in casa propria l’invasione di quelli dell’Olympiakos. Da qui si sono innescate una serie di valutazioni e dall’Ungheria in mattinata è trapelata in modo forte la notizia secondo la quale la Uefa starebbe pensando di spostare sede alla. Nella fattispecie si è parlato di Budapest e della Puskas Arena come prima possibile alternativa. In seconda battuta la Groupama Arena, sempre a Budapest. Insomma, anche i ...

Le quattro partecipanti ai playoff più ricchi del pianeta, tra cui Norwich e Leeds che domenica all’ora di pranzo daranno vita alla prima semifinale di andata, non sembrano in gran forma. I Whites hanno vinto entrambi gli scontri diretti della ...

Bergamo. “Ce ne andiamo a Dublino” cantavano i tifosi dell’Atalanta dopo aver staccato il pass per la finalissima di Europa League: da lunedì 13 maggio alle ore 12, con termine fissato venerdì , parte la caccia ai biglietti per la sfida contro il ...

E De Laurentiis fa le bizze. Venerdì 17 No, porta iella. Il Napoli chiede un cambio. Nasce il caso scaramanzia - E De Laurentiis fa le bizze. Venerdì 17 No, porta iella. Il Napoli chiede un cambio. Nasce il caso scaramanzia - Si può rimandare una partita per eptacaidecafobia No tranquilli, non è un’offesa. L’eptacaidecafobia è la paura del numero 17, in particolare abbinato al venerdì. Ed è proprio intorno alla partita tr ...

