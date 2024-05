Festa finale da applausi

(Di domenica 12 maggio 2024) E’ stata una. Come lo è sempre. Panathlongiochiamo, uno degli eventi di punta organizzati annualmente dal Panathlon Club Cesena presieduto da Dionigio Dionigi, anche ieri si è confermato un successo. Oltre 500 tra bambine e bambini delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio cesenate si sono dati appuntamento al centro sportivo di Martorano per il grandi un evento che nel corso dell’anno ha coinvolto complessivamente oltre 2.000 alunni, una vastissima platea alla quale gli istruttori qualificati del Panathlon hanno presentato il lato più bello dello sport: quello dedicato alla socializzazione, alla condivisione e ai corretti stili di vita. L’iniziativa è abbinata al Memorial Franco Urbini, che fu l’ideatore della manizione, e Fulvio Zuccheri, altra colonna portante del progetto.

L’ESULTANZA. L’appuntamento è ora mercoledì 22 maggio a Dublino, in Irlanda, all’Aviva Stadium. Una partita storica: sarà la prima finale europea dell’Atalanta. Guarda la festa mandata in diretta da Bergamo Tv.

Festa solenne in basilica per la reliquia di Wojtyla - festa solenne in basilica per la reliquia di Wojtyla - Fiorano, domani l’esposizione del cimelio con il sangue del Santo Padre "Si terrà uno spettacolo con le marce sinfoniche della Banda Flos Frugi".

Festa della mamma: perché si festeggia il 12 maggio Le origini - festa della mamma: perché si festeggia il 12 maggio Le origini - Domenica 12 maggio è il giorno designato per la festa della mamma. Ogni anno milioni di persone in tutto il mondo celebrano la figura materna. Ma perché si celebra proprio in questa data Innanzitutto ...

Inter news, si avvicina la festa scudetto: annunciato il programma da urlo - Inter news, si avvicina la festa scudetto: annunciato il programma da urlo - Un cammino piuttosto netto, che ha portato alla vittoria finale, come ci si era posti ad inizio stagione ... In casa Inter, però, la festa non è terminata: domenica prossima, 19 maggio, i nerazzurri ...