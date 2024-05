(Di domenica 12 maggio 2024), di cui due gemelline nate un mese fa, e un trasloco in corso: "Perché nella cucinavecchia casa, tutti quanti oramai non ci stavamo proprio più". Sono questi i numeri di unae giovane: Francesca, fiorentina, a 38ha già una famiglia extra large. Oggi, se trova il tempo, festeggia ladi tutte le mamme perché ogni giorno è un’impresa tra casa, capricci, scuola, pannolini e biberon. Ma che gioia. "Paolo, il più grande, ha 10, Silvia ne compie 9 a luglio e si lamenta perché, con le scuole chiuse, non riesce mai a festeggiare un compleanno con gli amici. Poi c’è Maria, ne ha fatti 7 a gennaio, ma ero incinta e abbiamo deciso di rimandare laa quando avremmo finito il trasloco. Elena ne ...

essere mamma è un tema che ancora oggi divide. Ci sono donne che scelgono la maternità, così Come altre, consapevolmente decidono di non diventare madri. C’è anche chi lo desidera moltissimo ma non riesce a coronare il sogno di costruire una ...

Festa della (super) mamma. Trentotto anni e otto figli: "Il regalo I loro disegni" - Festa della (super) mamma. Trentotto anni e otto figli: "Il regalo I loro disegni" - Otto figli, di cui due gemelline nate un mese fa, e un trasloco in corso: "Perché nella cucina della vecchia casa, tutti quanti oramai non ci stavamo proprio più". Sono questi i numeri di una super e ...

Festa della Mamma: se cerchi piante e fiori da regalare, alla Lidl li trovi a partire da meno di 3 euro a vaso - Festa della mamma: se cerchi piante e fiori da regalare, alla Lidl li trovi a partire da meno di 3 euro a vaso - Le offerte per piante da appartamento o da esterni che si trovano alla Lidl in occasione della Festa della mamma ...

La Festa della Mamma a Napoli arriva prima, per celebrare i vent’anni dell’Associazione Soccorso Rosa Azzurro ONLUS (VIDEO) - La Festa della mamma a Napoli arriva prima, per celebrare i vent’anni dell’Associazione Soccorso Rosa Azzurro ONLUS (VIDEO) - NAPOLI - La Festa della mamma a Napoli arriva prima, per celebrare i vent’anni dell'Associazione Soccorso Rosa Azzurro ONLUS. “Prematuro”, come i neonati che ...