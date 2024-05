Festa della mamma 2024 - gli emozionanti auguri dei vip | da Rosalinda a Belen

"Io ho sempre pensato questo: che non è vera la solidarietà femminile". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ospite del podcast Mamma dilettante di Diletta Leotta. "Cioè, le donne sono tra loro molto meno solidali di quanto non ...

Per la Festa della Mamma 2024 hai ancora una volta perso tempo alla ricerca del regalo e ti ritrovi nel giorno fatidico senza aver trovato nulla, come fare ora? Siamo nell’era digitale per fortuna per cui è possibile fare diversi regali che con ...