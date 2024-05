Fermana e le manovre post retrocessione L’idea dell’Eccellenza e il rebus del debito

(Di domenica 12 maggio 2024) Prosegue il silenzio in casadopo la, e l’ipotesi più quotata è che sarà così fino alla fine di maggio, quando dovrebbero arrivare le rise definitive per la ristrutturazione del. Inps e Agenzia delle Entrate su tutte stanno studiando le pratiche. Vedere una sorta di futuro ora è impossibile, ma intanto qualcosa si muove. Una sola cordata si è mossa per portare avanti il calcio a Fermo: è formata da imprenditori locali e non, tra cui l’ex socio e amministratore unico dellaVinicio Scheggia, ed Eddy Rastelli, imprenditore sponsor sulla maglia dei gialloblù nell’ultimo mese di campionato. Il gruppo di imprenditori è rappresentato dal consulente della cordata, il dottor Alessandro Ciucani. Quest’ultimo, per conto delle stesse persone, a dicembre aveva provato a ...

