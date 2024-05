(Di domenica 12 maggio 2024) La Spezia, 12 maggio 2024 – La partita di venerdì sera al ’Picco’ è stata una festa per i tifosi dello Spezia, un po’ meno per quelli del Venezia che negli ultimi 45’ hanno visto sfumare la promozione in serie A. Non ci sono stati incidenti, perché i servizi di ordine pubblico predispostihanno funzionato bene. Purtroppo nel bilancio c’è un’illustre’, ildivisione anticrimineGianpaolo Orditura,alla gambadi unlanciato dai tifosi veneziani e medicato al pronto soccorso del Sant’Andrea con prognosi di dodici giorni. Alla finepartita, mentre i supporters delle Aquile invadevano pacificamente ...

Per quanto avvenuto lo scorso 23 febbraio, giorno in cui hanno avuto luogo le cariche della polizia contro gli studenti a Pisa che manifestavano in favore della Palestina, il questore della città toscana, Sebastiano Salvo , è stato trasferito a La ...

Ferito un dirigente della questura. Colpito dalla scheggia di un petardo - ferito un dirigente della questura. Colpito dalla scheggia di un petardo - Alla fine della partita spezia-Venezia i tifosi ospiti hanno sfogato con dei lanci la rabbia per la mancata serie A. Il poliziotto è stato portato all’ospedale con prognosi di dodici giorni ...

Spezia, multa di 15mila euro dal giudice sportivo per lancio di fumogeni - spezia, multa di 15mila euro dal giudice sportivo per lancio di fumogeni - Salvezza acquisita per lo spezia, che anche il prossimo anno giocherà in Serie B, ma multa salata da pagare. Il giudice sportivo, infatti, ha punito la società con un'ammenda da 15mila euro per il ...

TMW - Spezia salvo, scatta il riscatto di Mateju dal Palermo - TMW - spezia salvo, scatta il riscatto di Mateju dal Palermo - Una salvezza conquistata all’ultima giornata di campionato. Un traguardo sudato e voluto. Lo spezia di Luca D’Angelo può sorridere. E si muove il mercato. Con la salvezza ottenuta questa sera per lo S ...